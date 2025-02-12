سعر TON Raffles (RAFF)
سعر TON Raffles (RAFF) المباشر لليوم هو USD 0.089559. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TON Raffles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.04K
- تغيير سعر TON Raffles خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TON Raffles مقابل USD هو $ -0.00077139273327199 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TON Raffles مقابل USD هو $ -0.0352832815 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TON Raffles مقابل USD هو $ -0.0430621255 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TON Raffles مقابل USD هو $ -0.05946827325830056 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00077139273327199
|-0.85%
|30 يوم
|$ -0.0352832815
|-39.39%
|60 يوم
|$ -0.0430621255
|-48.08%
|90 يوم
|$ -0.05946827325830056
|-39.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TON Raffles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-0.85%
+2.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RAFF is a unique utility token, the centerpiece of tonraffles.app ecosystem.
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