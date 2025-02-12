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سعر TON Raffles (RAFF) المباشر لليوم هو USD 0.089559 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RAFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TON Raffles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.04K - تغيير سعر TON Raffles خلال اليوم هو -0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TON Raffles (RAFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TON Raffles مقابل USD هو $ -0.00077139273327199 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TON Raffles مقابل USD هو $ -0.0352832815 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TON Raffles مقابل USD هو $ -0.0430621255 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TON Raffles مقابل USD هو $ -0.05946827325830056 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00077139273327199 -0.85% 30 يوم $ -0.0352832815 -39.39% 60 يوم $ -0.0430621255 -48.08% 90 يوم $ -0.05946827325830056 -39.90%

تحليل سعر TON Raffles (RAFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TON Raffles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.088785$ 0.088785 $ 0.088785 24 ساعة مرتفع $ 0.09219$ 0.09219 $ 0.09219 عالية طوال الوقت $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) +2.12%

معلومات سوق TON Raffles (RAFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: