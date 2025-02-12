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سعر Ton Printer (TP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ton Printer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.74 - تغيير سعر Ton Printer خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ton Printer (TP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ton Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ton Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ton Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ton Printer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -37.06% 60 يوم $ 0 -52.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ton Printer (TP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ton Printer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01105665$ 0.01105665 $ 0.01105665 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -40.67%

معلومات سوق Ton Printer (TP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: