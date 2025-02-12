سعر TON KONG (KONG)
سعر TON KONG (KONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TON KONG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.98
- تغيير سعر TON KONG خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TON KONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TON KONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TON KONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TON KONG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-42.57%
|60 يوم
|$ 0
|-69.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TON KONG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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