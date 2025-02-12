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سعر TON KONG (KONG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TON KONG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.98 - تغيير سعر TON KONG خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TON KONG (KONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TON KONG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TON KONG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TON KONG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TON KONG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -42.57% 60 يوم $ 0 -69.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TON KONG (KONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TON KONG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.66%

معلومات سوق TON KONG (KONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: