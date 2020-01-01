توكنوميكس TON FISH MEMECOIN (FISH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TON FISH MEMECOIN (FISH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس TON FISH MEMECOIN (FISH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TON FISH MEMECOIN (FISH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M إجمالي العرض: $ 408.62T $ 408.62T $ 408.62T العرض المتداول: $ 300.79T $ 300.79T $ 300.79T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر TON FISH MEMECOIN (FISH)

توكنوميكس TON FISH MEMECOIN (FISH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TON FISH MEMECOIN (FISH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FISH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FISH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FISH، استكشف السعر المباشر لتوكن FISH!

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