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سعر TON FISH MEMECOIN (FISH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.21M . يتم تحديث سعر FISH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TON FISH MEMECOIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.17K - تغيير سعر TON FISH MEMECOIN خلال اليوم هو -2.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 300.79T

أداء سعر TON FISH MEMECOIN (FISH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TON FISH MEMECOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TON FISH MEMECOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TON FISH MEMECOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TON FISH MEMECOIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.27% 30 يوم $ 0 +5.66% 60 يوم $ 0 +0.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TON FISH MEMECOIN (FISH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TON FISH MEMECOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.11% تغير السعر (1يوم) -2.27% تغير السعر (7 أيام) -25.69%

معلومات سوق TON FISH MEMECOIN (FISH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: