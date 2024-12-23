سعر TON FISH MEMECOIN (FISH)
سعر TON FISH MEMECOIN (FISH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.21M. يتم تحديث سعر FISH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TON FISH MEMECOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.17K
- تغيير سعر TON FISH MEMECOIN خلال اليوم هو -2.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 300.79T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FISH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FISH.
خلال اليوم، كان سعر TON FISH MEMECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TON FISH MEMECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TON FISH MEMECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TON FISH MEMECOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.27%
|30 يوم
|$ 0
|+5.66%
|60 يوم
|$ 0
|+0.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TON FISH MEMECOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.11%
-2.27%
-25.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FISH إلى AUD
A$--
|1 FISH إلى GBP
￡--
|1 FISH إلى EUR
€--
|1 FISH إلى USD
$--
|1 FISH إلى MYR
RM--
|1 FISH إلى TRY
₺--
|1 FISH إلى JPY
¥--
|1 FISH إلى RUB
₽--
|1 FISH إلى INR
₹--
|1 FISH إلى IDR
Rp--
|1 FISH إلى PHP
₱--
|1 FISH إلى EGP
￡E.--
|1 FISH إلى BRL
R$--
|1 FISH إلى CAD
C$--
|1 FISH إلى BDT
৳--
|1 FISH إلى NGN
₦--
|1 FISH إلى UAH
₴--
|1 FISH إلى VES
Bs--
|1 FISH إلى PKR
Rs--
|1 FISH إلى KZT
₸--
|1 FISH إلى THB
฿--
|1 FISH إلى TWD
NT$--
|1 FISH إلى CHF
Fr--
|1 FISH إلى HKD
HK$--
|1 FISH إلى MAD
.د.م--