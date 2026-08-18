سعر TON Cats Jetton اليوم

السعر المباشر لمشروع TON Cats Jetton (CATS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CATS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CATS.

يحتل TON Cats Jetton حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162,209، مع عرض متداول قدره 6.67B CATS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CATS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CATS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TON Cats Jetton (CATS)

القيمة السوقية $ 162.21K$ 162.21K $ 162.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 162.21K$ 162.21K $ 162.21K إمداد دورة التداول 6.67B 6.67B 6.67B إجمالي العرض 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0

القيمة السوقية الحالية لـ TON Cats Jetton هي $ 162.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CATS يبلغ 6.67B، مع إجمالي عرض 6666666666.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.21K.