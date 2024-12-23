سعر Tomo Cat (TOMO)
سعر Tomo Cat (TOMO) المباشر لليوم هو USD 0.00985276. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.39M. يتم تحديث سعر TOMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tomo Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.78K
- تغيير سعر Tomo Cat خلال اليوم هو -2.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 952.00M
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خلال اليوم، كان سعر Tomo Cat مقابل USD هو $ -0.000242393945377253 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tomo Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tomo Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tomo Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000242393945377253
|-2.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tomo Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.30%
-2.40%
-44.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!
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