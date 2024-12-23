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سعر Tomo Cat (TOMO) المباشر لليوم هو USD 0.00985276 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.39M . يتم تحديث سعر TOMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tomo Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.78K - تغيير سعر Tomo Cat خلال اليوم هو -2.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 952.00M

أداء سعر Tomo Cat (TOMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tomo Cat مقابل USD هو $ -0.000242393945377253 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tomo Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tomo Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tomo Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000242393945377253 -2.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tomo Cat (TOMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tomo Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00867034$ 0.00867034 $ 0.00867034 24 ساعة مرتفع $ 0.01028296$ 0.01028296 $ 0.01028296 عالية طوال الوقت $ 0.04585937$ 0.04585937 $ 0.04585937 تغير السعر (1 ساعة) +1.30% تغير السعر (1يوم) -2.40% تغير السعر (7 أيام) -44.78%

معلومات سوق Tomo Cat (TOMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: