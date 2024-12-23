سعر Tomb Shares (TSHARE)
سعر Tomb Shares (TSHARE) المباشر لليوم هو USD 26.99. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M. يتم تحديث سعر TSHARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tomb Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 887.54
- تغيير سعر Tomb Shares خلال اليوم هو -0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.13K
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خلال اليوم، كان سعر Tomb Shares مقابل USD هو $ -0.13943223408482 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tomb Shares مقابل USD هو $ -3.1482026670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tomb Shares مقابل USD هو $ +8.6939702180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tomb Shares مقابل USD هو $ +5.940090540268693 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.13943223408482
|-0.51%
|30 يوم
|$ -3.1482026670
|-11.66%
|60 يوم
|$ +8.6939702180
|+32.21%
|90 يوم
|$ +5.940090540268693
|+28.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tomb Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-0.51%
-29.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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