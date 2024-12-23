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سعر Tomb Shares (TSHARE) المباشر لليوم هو USD 26.99 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر TSHARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tomb Shares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 887.54 - تغيير سعر Tomb Shares خلال اليوم هو -0.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.13K

أداء سعر Tomb Shares (TSHARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tomb Shares مقابل USD هو $ -0.13943223408482 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tomb Shares مقابل USD هو $ -3.1482026670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tomb Shares مقابل USD هو $ +8.6939702180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tomb Shares مقابل USD هو $ +5.940090540268693 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.13943223408482 -0.51% 30 يوم $ -3.1482026670 -11.66% 60 يوم $ +8.6939702180 +32.21% 90 يوم $ +5.940090540268693 +28.22%

تحليل سعر Tomb Shares (TSHARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tomb Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 26.33$ 26.33 $ 26.33 24 ساعة مرتفع $ 28.57$ 28.57 $ 28.57 عالية طوال الوقت $ 24,382$ 24,382 $ 24,382 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) -0.51% تغير السعر (7 أيام) -29.42%

معلومات سوق Tomb Shares (TSHARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: