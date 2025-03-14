سعر TomatoCoin (TCOIN)
سعر TomatoCoin (TCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00755806. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TomatoCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.02
- تغيير سعر TomatoCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TomatoCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TomatoCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TomatoCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TomatoCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TomatoCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-18.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TomatoCoin ($TCOIN) is the only crypto project to put marinara sauce on the blockchain, blending cryptocurrency with food. As Cardano's original memecoin, it stands out by merging technology with a beloved culinary staple. TomatoCoin offers a fun, playful approach to digital assets, showcasing how blockchain can creatively intersect with everyday life in unexpected ways, making it a truly unique project in the crypto space.
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