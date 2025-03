ما هو TomatoCoin ( TCOIN )

TomatoCoin ($TCOIN) is the only crypto project to put marinara sauce on the blockchain, blending cryptocurrency with food. As Cardano's original memecoin, it stands out by merging technology with a beloved culinary staple. TomatoCoin offers a fun, playful approach to digital assets, showcasing how blockchain can creatively intersect with everyday life in unexpected ways, making it a truly unique project in the crypto space.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر TomatoCoin (TCOIN) الموقع الرسمي