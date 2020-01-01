توكنوميكس Tomarket (TOMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tomarket (TOMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tomarket (TOMA) Tomarket is an on-chain asset trading platform within the Telegram ecosystem. Users can play games, earn tokens, and trade all in one place. Tomakret has previously received investments from Bitget Wallet and Foresight X, and is committed to attracting more Web2 users to understand and enter the Web3 world. Phase I: Game The gaming aspect is designed to attract users and increase Tomarket's Daily Active Users (DAU). Game Iteration: Continuously attract users by developing new game elements. Paid Items: Generate revenue by offering in-game paid items for purchase. Game Collaboration: Provide traffic services to other game parties and charge commission and upfront fees. Phase II: Earn - FarmingPool Tomarket serves as an intermediary platform, connecting a large number of users on one side and various Web3 project parties on the other. By obtaining airdrops and marketing budgets from Web3 projects, these airdrops are continuously distributed to active users on Tomarket. From the user's perspective, they will continuously receive new airdrop incentives, and Tomarket's referral network can also earn a certain percentage of the airdrop amount from the invited users, which will motivate users to invite more users to join Tomarket's network. From the perspective of Web3 projects, they will gain new users to experience their products and services. From Tomarket's perspective, on one hand, it can continuously attract users to use the Tomarket App, and on the other hand, it can continuously receive user referral fees from Web3 projects. Phase III: On-chain Exchange (In development) Tomarket will launch a multi-chain dex aggregator, while further expanding its business to become an on-chain exchange. الموقع الرسمي: https://tomarket.ai/ اشتر TOMA الآن!

توكنوميكس Tomarket (TOMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tomarket (TOMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 إجمالي العرض: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T العرض المتداول: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 697,64K $ 697,64K $ 697,64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Tomarket (TOMA)

توكنوميكس Tomarket (TOMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tomarket (TOMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOMA، استكشف السعر المباشر لتوكن TOMA!

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