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سعر TOLYS CAT (OPPIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.13K . يتم تحديث سعر OPPIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TOLYS CAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.18K - تغيير سعر TOLYS CAT خلال اليوم هو +7.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر TOLYS CAT (OPPIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TOLYS CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TOLYS CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TOLYS CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TOLYS CAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.82% 30 يوم $ 0 -75.42% 60 يوم $ 0 -46.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TOLYS CAT (OPPIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TOLYS CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00354286$ 0.00354286 $ 0.00354286 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +7.82% تغير السعر (7 أيام) -23.13%

معلومات سوق TOLYS CAT (OPPIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: