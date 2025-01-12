سعر TOLYS CAT (OPPIE)
سعر TOLYS CAT (OPPIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.13K. يتم تحديث سعر OPPIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOLYS CAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.18K
- تغيير سعر TOLYS CAT خلال اليوم هو +7.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر TOLYS CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOLYS CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOLYS CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOLYS CAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.82%
|30 يوم
|$ 0
|-75.42%
|60 يوم
|$ 0
|-46.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOLYS CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+7.82%
-23.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Meme Coin With a Mission! TOLYS CAT - $OPPIE intends to send cat2777 safely to it's rightful home with Toly in his Taproot wallet! TOLYS CAT - $OPPIE is a mission driven meme coin looking for Tolys next cat. Quantum cat2777 was found, and educated the community about the push to re-enable op_cat. The community is sharing everything learned from QC2777 until they can get it safely home to Toly's address.
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