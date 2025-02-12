سعر Toly (TOLY)
سعر Toly (TOLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Toly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.47
- تغيير سعر Toly خلال اليوم هو -2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Toly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Toly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Toly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Toly مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.00%
|30 يوم
|$ 0
|+7.72%
|60 يوم
|$ 0
|-13.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Toly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
-2.00%
-12.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Toly the Dragon: A pure MEME Inspired by Solana Co-Founder Anatoly Yakovenko's passion for dragons.
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