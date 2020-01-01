توكنوميكس Toli The Trencher (TOLI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Toli The Trencher (TOLI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Toli The Trencher (TOLI) A monkey has taken the internet by storm with a hilarious and surprisingly relatable vlog that’s racking up millions of views across social media platforms. In the now-viral video, the monkey is seen mimicking human behavior — from setting up a camera to “talking” to the audience, flipping through snacks, and even pretending to react to fan comments. What started as a lighthearted experiment by a wildlife sanctuary quickly exploded online, with users dubbing the monkey “the most relatable influencer of 2025.” Fans are praising the vlog’s charm, humor, and uncanny human-like behavior, sparking memes, remixes, and reaction videos around the globe. الموقع الرسمي: https://toli.blog/ اشتر TOLI الآن!

توكنوميكس Toli The Trencher (TOLI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Toli The Trencher (TOLI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34.24K $ 34.24K $ 34.24K إجمالي العرض: $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M العرض المتداول: $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34.24K $ 34.24K $ 34.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0009913 $ 0.0009913 $ 0.0009913 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002926 $ 0.00002926 $ 0.00002926 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Toli The Trencher (TOLI)

توكنوميكس Toli The Trencher (TOLI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Toli The Trencher (TOLI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOLI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOLI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOLI، استكشف السعر المباشر لتوكن TOLI!

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