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سعر Toli The Trencher (TOLI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.81K . يتم تحديث سعر TOLI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Toli The Trencher الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Toli The Trencher خلال اليوم هو +19.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Toli The Trencher (TOLI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Toli The Trencher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Toli The Trencher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Toli The Trencher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Toli The Trencher مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Toli The Trencher (TOLI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Toli The Trencher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +13.06% تغير السعر (1يوم) +19.19% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Toli The Trencher (TOLI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: