سعر Tole Tole اليوم

السعر المباشر لمشروع Tole Tole (MEIMEI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEIMEI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEIMEI.

يحتل Tole Tole حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 531,192، مع عرض متداول قدره 999.83M MEIMEI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEIMEI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00279903، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEIMEI بمقدار -0.74% خلال الساعة الماضية و-8.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 427.75K.

معلومات سوق Tole Tole (MEIMEI)

القيمة السوقية $ 531.19K$ 531.19K $ 531.19K الحجم (24 ساعة) $ 427.75K$ 427.75K $ 427.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 531.19K$ 531.19K $ 531.19K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,832,916.958477 999,832,916.958477 999,832,916.958477

القيمة السوقية الحالية لـ Tole Tole هي $ 531.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 427.75K. العرض المتداول لـ MEIMEI يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999832916.958477. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 531.19K.