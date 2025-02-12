سعر Tokyo AU (TOKAU)
سعر Tokyo AU (TOKAU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOKAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tokyo AU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.92
- تغيير سعر Tokyo AU خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tokyo AU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokyo AU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokyo AU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokyo AU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.06%
|30 يوم
|$ 0
|+179.41%
|60 يوم
|$ 0
|+157.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tokyo AU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.06%
+197.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TOKAU provides users with exclusive IP culture. TOKAU allows the joined idol IP to publish a wish list according to their own preferences and moods, and invites their fans to fulfill their wishes by sending NFT gifts and give back a promise of special benefits.
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