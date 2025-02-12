سعر TOKUDA (TKD)
سعر TOKUDA (TKD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TKD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOKUDA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.85
- تغيير سعر TOKUDA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TOKUDA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOKUDA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOKUDA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOKUDA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-25.69%
|60 يوم
|$ 0
|-95.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOKUDA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-7.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I've emerged with a bold new persona, confidently challenging all obstacles to claim the throne! Tokuda is the Legend. Right? Aren't we tired of the dog and cat dominance on the meme coin charts? It's time to push boundaries and rise to dominance - Welcome Tokuda, the new icon of innovation and power! Tokuda isn't just a meme coin, but a symbol of resilience and latent strength. Join the adventure, share this message, and journey with Tokuda on the path to glory! With creativity and community power, we can overcome any challenge and elevate Tokuda to the top!
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