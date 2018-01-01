توكنوميكس Toku (TOKU)
معلومات Toku (TOKU)
What is the project about? The Toku project aims to develop a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the ERC blockchain that makes use of AI to assist with blockchain management.
What makes your project unique? The project is distinctive because it is focused on an advanced AI DOG that will use sophisticated codes to manage the blockchain and act as a natural tool for other projects.
History of your project. Toku was first put forth as a concept in 2022, with the goal of developing a meme cryptocurrency that would make use of AI to manage and enhance the ERC blockchain. Since then, the Toku team has been hard at work developing this technology, with a 2023 official launch planned.
What’s next for your project? The next phase for Toku will be to finish developing its AI DOG capabilities and start testing them to make sure they work effectively with the ERC blockchain. Toku will subsequently be made available as a fully operational meme-based cryptocurrency after a successful testing phase.
What can your token be used for? After completing activities like transactions or validating brand-new blocks on the chain, the Toku token can be utilized as payment or reward on the ERC blockchain. Also, it can be used as collateral in applications for decentralized financing. Also, users can exchange their tokens for cash or to make their holdings more liquid by doing so.
توكنوميكس Toku (TOKU) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Toku (TOKU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Toku (TOKU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Toku (TOKU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن TOKU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOKU التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOKU، استكشف السعر المباشر لتوكن TOKU!
توقعات سعر TOKU
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