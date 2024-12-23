سعر TOKPIE (TKP)
سعر TOKPIE (TKP) المباشر لليوم هو USD 0.711859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.53M. يتم تحديث سعر TKP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOKPIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.68K
- تغيير سعر TOKPIE خلال اليوم هو -2.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.29M
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خلال اليوم، كان سعر TOKPIE مقابل USD هو $ -0.0202829211465119 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOKPIE مقابل USD هو $ -0.0205365626 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOKPIE مقابل USD هو $ +0.2047914411 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOKPIE مقابل USD هو $ +0.1400330757154598 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0202829211465119
|-2.77%
|30 يوم
|$ -0.0205365626
|-2.88%
|60 يوم
|$ +0.2047914411
|+28.77%
|90 يوم
|$ +0.1400330757154598
|+24.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOKPIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-2.77%
-18.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.
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