احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TKP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TKP.

سعر TOKPIE (TKP) المباشر لليوم هو USD 0.711859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.53M . يتم تحديث سعر TKP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TOKPIE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.68K - تغيير سعر TOKPIE خلال اليوم هو -2.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.29M

أداء سعر TOKPIE (TKP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TOKPIE مقابل USD هو $ -0.0202829211465119 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TOKPIE مقابل USD هو $ -0.0205365626 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TOKPIE مقابل USD هو $ +0.2047914411 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TOKPIE مقابل USD هو $ +0.1400330757154598 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0202829211465119 -2.77% 30 يوم $ -0.0205365626 -2.88% 60 يوم $ +0.2047914411 +28.77% 90 يوم $ +0.1400330757154598 +24.49%

تحليل سعر TOKPIE (TKP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TOKPIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.705523$ 0.705523 $ 0.705523 24 ساعة مرتفع $ 0.741937$ 0.741937 $ 0.741937 عالية طوال الوقت $ 0.894523$ 0.894523 $ 0.894523 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -2.77% تغير السعر (7 أيام) -18.40%

معلومات سوق TOKPIE (TKP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: