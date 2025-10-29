سعر Tokeo المباشر اليوم هو 0.01301339 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TOKE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TOKE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Tokeo المباشر اليوم هو 0.01301339 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TOKE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TOKE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Tokeo

سعر Tokeo (TOKE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TOKE إلى USD:

$0.01274252
-5.70%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Tokeo (TOKE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:31:29 (UTC+8)

معلومات سعر Tokeo (TOKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01279412
24 ساعة منخفض
$ 0.0137027
24 ساعة مرتفع

$ 0.01279412
$ 0.0137027
$ 0.081304
$ 0.00745933
-1.21%

-3.73%

-0.61%

-0.61%

سعر Tokeo (TOKE) في الوقت الحقيقي هو $0.01301339. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOKE بين أدنى سعر $ 0.01279412 وأعلى سعر $ 0.0137027، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOKE على الإطلاق هو $ 0.081304، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00745933.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TOKE -1.21% على مدار الساعة الماضية، -3.73% على مدار 24 ساعة، و -0.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tokeo (TOKE)

$ 694.33K
--
$ 1.30M
53.23M
100,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Tokeo هي $ 694.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TOKE يبلغ 53.23M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30M.

سجل سعر Tokeo (TOKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tokeo مقابل USD هو $ -0.00050551621547668 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokeo مقابل USD هو $ -0.0027728788 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokeo مقابل USD هو $ -0.0056592942 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokeo مقابل USD هو $ -0.02117484453693048 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00050551621547668-3.73%
30 يوم$ -0.0027728788-21.30%
60 يوم$ -0.0056592942-43.48%
90 يوم$ -0.02117484453693048-61.93%

ما هو Tokeo ( TOKE )

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.

It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling

Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.

It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.

Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.

Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

توقعات سعر Tokeo (USD)

كم ستكون قيمة Tokeo (TOKE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Tokeo (TOKE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Tokeo.

تحقق الآن من توقعات سعر Tokeo!

عملة TOKE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Tokeo (TOKE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tokeo (TOKE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TOKE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Tokeo (TOKE)

كم يساوي Tokeo (TOKE) اليوم؟
سعر TOKE المباشر في USD هو USD 0.01301339، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TOKE إلى USD الحالي؟
سعر TOKE إلى USD الحالي هو $ 0.01301339. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Tokeo ؟
القيمة السوقية لعملة TOKE هي $ 694.33K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TOKE؟
العرض المتداول لتوكن TOKE هو 53.23M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TOKE؟
حقق TOKE سعرًا قياسيًا قدره 0.081304 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TOKE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00745933 TOKE.
ما هو حجم تداول TOKE؟
حجم تداول TOKE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TOKE هذا العام؟
قد يرتفع TOKE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TOKE لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Tokeo (TOKE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

