معلومات سعر Tokeo (TOKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01279412 $ 0.01279412 $ 0.01279412 24 ساعة منخفض $ 0.0137027 $ 0.0137027 $ 0.0137027 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01279412$ 0.01279412 $ 0.01279412 24 ساعة مرتفع $ 0.0137027$ 0.0137027 $ 0.0137027 عالية طوال الوقت $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 أدنى سعر $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 تغير السعر (1 ساعة) -1.21% تغير السعر (1يوم) -3.73% تغير السعر (7 أيام) -0.61% تغير السعر (7 أيام) -0.61%

سعر Tokeo (TOKE) في الوقت الحقيقي هو $0.01301339. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOKE بين أدنى سعر $ 0.01279412 وأعلى سعر $ 0.0137027، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOKE على الإطلاق هو $ 0.081304، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00745933.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TOKE -1.21% على مدار الساعة الماضية، -3.73% على مدار 24 ساعة، و -0.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tokeo (TOKE)

القيمة السوقية $ 694.33K$ 694.33K $ 694.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M إمداد دورة التداول 53.23M 53.23M 53.23M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tokeo هي $ 694.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TOKE يبلغ 53.23M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30M.