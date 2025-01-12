سعر Tokenwrap (WRAP)
سعر Tokenwrap (WRAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.61K. يتم تحديث سعر WRAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tokenwrap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.33
- تغيير سعر Tokenwrap خلال اليوم هو +1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.99M
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خلال اليوم، كان سعر Tokenwrap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokenwrap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokenwrap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokenwrap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.74%
|30 يوم
|$ 0
|-38.47%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tokenwrap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.74%
-14.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tokenwrap is a cutting-edge decentralized platform designed to revolutionize cross-chain token transfers. It empowers users to wrap and unwrap tokens seamlessly across diverse blockchain ecosystems, enhancing liquidity, accessibility, and interoperability. At present, the platform is focused on helping Ethereum-based projects migrate efficiently and smoothly to the Solana blockchain, fostering greater cross-chain integration.
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