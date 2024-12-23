سعر TokenSight (TKST)
سعر TokenSight (TKST) المباشر لليوم هو USD 0.02785472. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر TKST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TokenSight الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 803.45
- تغيير سعر TokenSight خلال اليوم هو -1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 46.43M
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خلال اليوم، كان سعر TokenSight مقابل USD هو $ -0.00047212307412346 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TokenSight مقابل USD هو $ -0.0065398425 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TokenSight مقابل USD هو $ -0.0024988385 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TokenSight مقابل USD هو $ -0.009255339464353425 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00047212307412346
|-1.66%
|30 يوم
|$ -0.0065398425
|-23.47%
|60 يوم
|$ -0.0024988385
|-8.97%
|90 يوم
|$ -0.009255339464353425
|-24.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TokenSight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.65%
-1.66%
-21.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security.
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A$0.0442890048
|1 TKST إلى GBP
￡0.0220052288
|1 TKST إلى EUR
€0.026461984
|1 TKST إلى USD
$0.02785472
|1 TKST إلى MYR
RM0.1250676928
|1 TKST إلى TRY
₺0.9802075968
|1 TKST إلى JPY
¥4.3603778688
|1 TKST إلى RUB
₽2.863465216
|1 TKST إلى INR
₹2.3673726528
|1 TKST إلى IDR
Rp449.2696145216
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₱1.632286592
|1 TKST إلى EGP
￡E.1.4172481536
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R$0.1693566976
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C$0.0398322496
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৳3.3149902272
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₦43.1185494656
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₴1.1634916544
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Bs1.42059072
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Rs7.7221640256
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₸14.5682971072
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฿0.9534670656
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NT$0.9083424192
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Fr0.0247907008
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HK$0.2164311744
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