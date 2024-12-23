احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TKST مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TKST.

سعر TokenSight (TKST) المباشر لليوم هو USD 0.02785472 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر TKST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TokenSight الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 803.45 - تغيير سعر TokenSight خلال اليوم هو -1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 46.43M

أداء سعر TokenSight (TKST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TokenSight مقابل USD هو $ -0.00047212307412346 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TokenSight مقابل USD هو $ -0.0065398425 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TokenSight مقابل USD هو $ -0.0024988385 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TokenSight مقابل USD هو $ -0.009255339464353425 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00047212307412346 -1.66% 30 يوم $ -0.0065398425 -23.47% 60 يوم $ -0.0024988385 -8.97% 90 يوم $ -0.009255339464353425 -24.94%

تحليل سعر TokenSight (TKST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TokenSight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02736059$ 0.02736059 $ 0.02736059 24 ساعة مرتفع $ 0.02933165$ 0.02933165 $ 0.02933165 عالية طوال الوقت $ 0.961383$ 0.961383 $ 0.961383 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) -1.66% تغير السعر (7 أيام) -21.67%

معلومات سوق TokenSight (TKST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: