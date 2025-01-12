سعر TokenBot (TKB)
سعر TokenBot (TKB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.58K. يتم تحديث سعر TKB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TokenBot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.48
- تغيير سعر TokenBot خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 721.51M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TKB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TKB.
خلال اليوم، كان سعر TokenBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TokenBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TokenBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TokenBot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+154.79%
|60 يوم
|$ 0
|-50.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TokenBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TokenBot is a web3 tokenized network for algorithmic traders – powered by TKB. Our mission is to build the largest open algorithmic trading network powered by the best and brightest independent quants and algorithmic traders.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TKB إلى AUD
A$--
|1 TKB إلى GBP
￡--
|1 TKB إلى EUR
€--
|1 TKB إلى USD
$--
|1 TKB إلى MYR
RM--
|1 TKB إلى TRY
₺--
|1 TKB إلى JPY
¥--
|1 TKB إلى RUB
₽--
|1 TKB إلى INR
₹--
|1 TKB إلى IDR
Rp--
|1 TKB إلى PHP
₱--
|1 TKB إلى EGP
￡E.--
|1 TKB إلى BRL
R$--
|1 TKB إلى CAD
C$--
|1 TKB إلى BDT
৳--
|1 TKB إلى NGN
₦--
|1 TKB إلى UAH
₴--
|1 TKB إلى VES
Bs--
|1 TKB إلى PKR
Rs--
|1 TKB إلى KZT
₸--
|1 TKB إلى THB
฿--
|1 TKB إلى TWD
NT$--
|1 TKB إلى CHF
Fr--
|1 TKB إلى HKD
HK$--
|1 TKB إلى MAD
.د.م--