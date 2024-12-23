سعر Token7007 (7007)
سعر Token7007 (7007) المباشر لليوم هو USD 0.0281199. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.68M. يتم تحديث سعر 7007 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Token7007 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.21K
- تغيير سعر Token7007 خلال اليوم هو -7.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.28M
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خلال اليوم، كان سعر Token7007 مقابل USD هو $ -0.00219128086259691 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Token7007 مقابل USD هو $ -0.0131560161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Token7007 مقابل USD هو $ -0.0163245299 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Token7007 مقابل USD هو $ -0.05748409788084053 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00219128086259691
|-7.22%
|30 يوم
|$ -0.0131560161
|-46.78%
|60 يوم
|$ -0.0163245299
|-58.05%
|90 يوم
|$ -0.05748409788084053
|-67.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Token7007: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.34%
-7.22%
-35.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The 7007 Protocol is a pioneering initiative in the AI-generated content (AIGC) space, designed to establish a secure and transparent framework for creating, managing, and trading AI-generated assets. As one of the first projects to launch under the ƒ(A.I.)ℝ initiative, powered by the ORA Protocol, the 7007 Protocol leverages advanced verification techniques, including Optimistic Machine Learning (opML), to ensure authenticity and ownership of digital assets.
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