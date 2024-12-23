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سعر Token7007 (7007) المباشر لليوم هو USD 0.0281199 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.68M . يتم تحديث سعر 7007 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Token7007 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.21K - تغيير سعر Token7007 خلال اليوم هو -7.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.28M

أداء سعر Token7007 (7007) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Token7007 مقابل USD هو $ -0.00219128086259691 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Token7007 مقابل USD هو $ -0.0131560161 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Token7007 مقابل USD هو $ -0.0163245299 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Token7007 مقابل USD هو $ -0.05748409788084053 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00219128086259691 -7.22% 30 يوم $ -0.0131560161 -46.78% 60 يوم $ -0.0163245299 -58.05% 90 يوم $ -0.05748409788084053 -67.15%

تحليل سعر Token7007 (7007)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Token7007: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02756414$ 0.02756414 $ 0.02756414 24 ساعة مرتفع $ 0.03133438$ 0.03133438 $ 0.03133438 عالية طوال الوقت $ 0.103882$ 0.103882 $ 0.103882 تغير السعر (1 ساعة) +1.34% تغير السعر (1يوم) -7.22% تغير السعر (7 أيام) -35.84%

معلومات سوق Token7007 (7007)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: