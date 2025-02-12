سعر Token Name Service (TKN)
سعر Token Name Service (TKN) المباشر لليوم هو USD 0.01060974. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TKN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Token Name Service الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.48K
- تغيير سعر Token Name Service خلال اليوم هو -2.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Token Name Service مقابل USD هو $ -0.00032586432551025 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Token Name Service مقابل USD هو $ -0.0052647068 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Token Name Service مقابل USD هو $ -0.0071148046 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Token Name Service مقابل USD هو $ -0.02688884104835058 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00032586432551025
|-2.97%
|30 يوم
|$ -0.0052647068
|-49.62%
|60 يوم
|$ -0.0071148046
|-67.05%
|90 يوم
|$ -0.02688884104835058
|-71.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Token Name Service: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.26%
-2.97%
-12.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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