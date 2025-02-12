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سعر Token Name Service (TKN) المباشر لليوم هو USD 0.01060974 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TKN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Token Name Service الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.48K - تغيير سعر Token Name Service خلال اليوم هو -2.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Token Name Service (TKN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Token Name Service مقابل USD هو $ -0.00032586432551025 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Token Name Service مقابل USD هو $ -0.0052647068 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Token Name Service مقابل USD هو $ -0.0071148046 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Token Name Service مقابل USD هو $ -0.02688884104835058 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00032586432551025 -2.97% 30 يوم $ -0.0052647068 -49.62% 60 يوم $ -0.0071148046 -67.05% 90 يوم $ -0.02688884104835058 -71.70%

تحليل سعر Token Name Service (TKN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Token Name Service: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01053445$ 0.01053445 $ 0.01053445 24 ساعة مرتفع $ 0.011346$ 0.011346 $ 0.011346 عالية طوال الوقت $ 0.054132$ 0.054132 $ 0.054132 تغير السعر (1 ساعة) -1.26% تغير السعر (1يوم) -2.97% تغير السعر (7 أيام) -12.30%

معلومات سوق Token Name Service (TKN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: