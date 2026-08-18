سعر Token Metrics AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Token Metrics AI (TMAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TMAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TMAI.

يحتل Token Metrics AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,681، مع عرض متداول قدره 13.00B TMAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TMAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TMAI بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-15.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Token Metrics AI (TMAI)

القيمة السوقية $ 69.68K$ 69.68K $ 69.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.68K$ 69.68K $ 69.68K إمداد دورة التداول 13.00B 13.00B 13.00B إجمالي العرض 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442

القيمة السوقية الحالية لـ Token Metrics AI هي $ 69.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TMAI يبلغ 13.00B، مع إجمالي عرض 12999975072.17442. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.68K.