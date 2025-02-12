سعر Token Engineering Commons (TEC)
سعر Token Engineering Commons (TEC) المباشر لليوم هو USD 0.207496. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Token Engineering Commons الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.95
- تغيير سعر Token Engineering Commons خلال اليوم هو -5.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Token Engineering Commons مقابل USD هو $ -0.0118906680391757 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Token Engineering Commons مقابل USD هو $ +0.0778817146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Token Engineering Commons مقابل USD هو $ -0.0997866938 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Token Engineering Commons مقابل USD هو $ -0.0554225790012954 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0118906680391757
|-5.41%
|30 يوم
|$ +0.0778817146
|+37.53%
|60 يوم
|$ -0.0997866938
|-48.09%
|90 يوم
|$ -0.0554225790012954
|-21.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Token Engineering Commons: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-5.41%
+2.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Token Engineering Commons will enable the creation of ethical, safe, resilient and diverse economic systems to benefit societies around the world. Through funding research, development and education proposals, we want to advance token engineering as an emerging discipline.
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