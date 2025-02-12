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سعر Token Engineering Commons (TEC) المباشر لليوم هو USD 0.207496 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Token Engineering Commons الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.95 - تغيير سعر Token Engineering Commons خلال اليوم هو -5.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Token Engineering Commons (TEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Token Engineering Commons مقابل USD هو $ -0.0118906680391757 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Token Engineering Commons مقابل USD هو $ +0.0778817146 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Token Engineering Commons مقابل USD هو $ -0.0997866938 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Token Engineering Commons مقابل USD هو $ -0.0554225790012954 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0118906680391757 -5.41% 30 يوم $ +0.0778817146 +37.53% 60 يوم $ -0.0997866938 -48.09% 90 يوم $ -0.0554225790012954 -21.07%

تحليل سعر Token Engineering Commons (TEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Token Engineering Commons: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.20645$ 0.20645 $ 0.20645 24 ساعة مرتفع $ 0.224295$ 0.224295 $ 0.224295 عالية طوال الوقت $ 8.65$ 8.65 $ 8.65 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -5.41% تغير السعر (7 أيام) +2.82%

معلومات سوق Token Engineering Commons (TEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: