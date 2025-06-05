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سعر Token 7007 (7007) المباشر لليوم هو USD 0.01091748 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر 7007 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Token 7007 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Token 7007 خلال اليوم هو -17.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 97.30M

أداء سعر Token 7007 (7007) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Token 7007 مقابل USD هو $ -0.0022654670554147 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Token 7007 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Token 7007 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Token 7007 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0022654670554147 -17.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Token 7007 (7007)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Token 7007: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01087826$ 0.01087826 $ 0.01087826 24 ساعة مرتفع $ 0.01341823$ 0.01341823 $ 0.01341823 عالية طوال الوقت $ 0.02272269$ 0.02272269 $ 0.02272269 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -17.18% تغير السعر (7 أيام) -31.44%

معلومات سوق Token 7007 (7007)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: