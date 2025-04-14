سعر Toilet Dust (TOILET)
سعر Toilet Dust (TOILET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 301.96K. يتم تحديث سعر TOILET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Toilet Dust الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Toilet Dust خلال اليوم هو -15.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Toilet Dust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Toilet Dust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Toilet Dust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Toilet Dust مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Toilet Dust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-15.86%
+0.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Toilet Dust ($TOILET) is a meme coin created on the Sui blockchain, designed to add some humor and chaos to the crypto world while playing a key role in driving the growth and adoption of the Sui ecosystem. Unlike typical meme coins that focus solely on entertainment or speculation, $TOILET’s mission goes beyond just the jokes. It is committed to fostering a vibrant, active community that’s passionate about both crypto and fun, while encouraging new users to explore the Sui blockchain. The project’s foundation is built on the idea that a thriving network benefits everyone—whether you're a crypto enthusiast, developer, or investor. By embracing the lighthearted and unpredictable nature of meme coins, $TOILET brings attention to the Sui ecosystem and attracts a diverse range of participants. As $TOILET grows, so does the network and its ecosystem, creating more opportunities for everyone involved. In addition to just memes, $TOILET is actively working on expanding its presence across social media, building partnerships, and increasing its visibility in the crypto space. It’s about creating an inclusive environment where the community drives the project forward. So, whether you're in it for the laughs, the community, or the chance to be part of something new, Toilet Dust is here to make a splash—join the movement or get left behind!
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