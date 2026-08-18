سعر TOESCOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع TOESCOIN (TOES) اليوم هو $ 0.00516481، مع تغير بنسبة 8.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TOES الحالي إلى USD هو $ 0.00516481 لكل TOES.

يحتل TOESCOIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,170,341، مع عرض متداول قدره 999.94M TOES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TOES بين $ 0.0051083 (أدنى) و$ 0.0057878 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01761325، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00120445.

على المدى القصير، تحرك TOES بمقدار -0.79% خلال الساعة الماضية و-2.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.00M.

معلومات سوق TOESCOIN (TOES)

القيمة السوقية $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M الحجم (24 ساعة) $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,944,671.945953 999,944,671.945953 999,944,671.945953

القيمة السوقية الحالية لـ TOESCOIN هي $ 5.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.00M. العرض المتداول لـ TOES يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999944671.945953. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.17M.