سعر Tochi Base (TOCHI)
سعر Tochi Base (TOCHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOCHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tochi Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03
- تغيير سعر Tochi Base خلال اليوم هو -0.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tochi Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tochi Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tochi Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tochi Base مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.92%
|30 يوم
|$ 0
|-18.45%
|60 يوم
|$ 0
|-46.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tochi Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
-0.92%
-12.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TOCHI The Dog From Coinbase with pawsitive vibe Introduced by Coinbase's CEO Brian Armstrong TOCHI is not just a normal project or token but building a big community on Base where people can share
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