احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TOAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TOAD.

سعر Toadie Meme Coin (TOAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.85K . يتم تحديث سعر TOAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Toadie Meme Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Toadie Meme Coin خلال اليوم هو -2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Toadie Meme Coin (TOAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Toadie Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Toadie Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Toadie Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Toadie Meme Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.20% 30 يوم $ 0 +6.03% 60 يوم $ 0 -43.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Toadie Meme Coin (TOAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Toadie Meme Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.114657$ 0.114657 $ 0.114657 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.20% تغير السعر (7 أيام) +11.03%

معلومات سوق Toadie Meme Coin (TOAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: