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سعر To The Sun (SUNPUMP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.33K . يتم تحديث سعر SUNPUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق To The Sun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.25 - تغيير سعر To The Sun خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر To The Sun (SUNPUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر To The Sun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر To The Sun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر To The Sun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر To The Sun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -25.28% 60 يوم $ 0 -50.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر To The Sun (SUNPUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر To The Sun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00142861$ 0.00142861 $ 0.00142861 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -12.34%

معلومات سوق To The Sun (SUNPUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: