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سعر TNA Protocol (BN) المباشر لليوم هو USD 0.00134854 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TNA Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 314.08K - تغيير سعر TNA Protocol خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TNA Protocol (BN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TNA Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TNA Protocol مقابل USD هو $ -0.0005662693 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TNA Protocol مقابل USD هو $ -0.0006965384 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TNA Protocol مقابل USD هو $ -0.0030991252482468544 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.73% 30 يوم $ -0.0005662693 -41.99% 60 يوم $ -0.0006965384 -51.65% 90 يوم $ -0.0030991252482468544 -69.67%

تحليل سعر TNA Protocol (BN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TNA Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0013088$ 0.0013088 $ 0.0013088 24 ساعة مرتفع $ 0.00138452$ 0.00138452 $ 0.00138452 عالية طوال الوقت $ 0.01594101$ 0.01594101 $ 0.01594101 تغير السعر (1 ساعة) +2.15% تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) -10.37%

معلومات سوق TNA Protocol (BN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: