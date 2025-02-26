سعر TMPL (TMPL)
سعر TMPL (TMPL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TMPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TMPL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57
- تغيير سعر TMPL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TMPL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TMPL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TMPL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TMPL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-44.90%
|60 يوم
|$ 0
|-97.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TMPL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+1.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Temple Pharmacy is both a brand and portal into the post-civil world of Lulax. Our aim is to interconnect fictional and non-fictional worlds; telling stories through animation, comics, clothing, books, merchandise and more. Our team continues to grow through multiform projects that link directly to the Temple Pharmacy universe. By joining our discord, you can participate in worldbuilding and generating lore. Start interacting by gaining important roles in the community, while being first-placed to secure limited and exclusive drops of clothing, accessories and NFTs. Chatrooms are not just a place for asking questions or creating and debating theories, but give token-holders an opportunity to shape and manifest the universe that they belong to.
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