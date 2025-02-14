سعر TitanBorn (TITANS)
سعر TitanBorn (TITANS) المباشر لليوم هو USD 0.00006558. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TITANS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TitanBorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 636.12
- تغيير سعر TitanBorn خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TitanBorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TitanBorn مقابل USD هو $ -0.0000462679 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TitanBorn مقابل USD هو $ -0.0000517689 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TitanBorn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000462679
|-70.55%
|60 يوم
|$ -0.0000517689
|-78.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TitanBorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TitanBorn reimagines the classic arcade fighting experience, which we're developing for the millions of fans of fighting games like Mortal Kombat, Tekken and Street Fighter. $TITANS is the premium ERC-20 token within TitanBorn and will have several uses that will benefit both players and investors. The $TITANS token is the premium currency of TitanBorn, with a limited token supply. You can use $TITANS to buy in-game Credits, purchase Stamina points, and bet on yourself in our wagering modes. You can win $TITANS tokens in these modes, or buy them on the market. Our parent company is Revenant - https://www.revenant.gg/
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