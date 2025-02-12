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سعر Titan Hunters (TITA) المباشر لليوم هو USD 0.00240525 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TITA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Titan Hunters الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.56 - تغيير سعر Titan Hunters خلال اليوم هو +0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Titan Hunters (TITA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Titan Hunters مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Titan Hunters مقابل USD هو $ -0.0004005510 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Titan Hunters مقابل USD هو $ -0.0007792593 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Titan Hunters مقابل USD هو $ -0.001481742627642487 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.75% 30 يوم $ -0.0004005510 -16.65% 60 يوم $ -0.0007792593 -32.39% 90 يوم $ -0.001481742627642487 -38.12%

تحليل سعر Titan Hunters (TITA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Titan Hunters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00237509$ 0.00237509 $ 0.00237509 24 ساعة مرتفع $ 0.00245297$ 0.00245297 $ 0.00245297 عالية طوال الوقت $ 0.583784$ 0.583784 $ 0.583784 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) +0.75% تغير السعر (7 أيام) +4.38%

معلومات سوق Titan Hunters (TITA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: