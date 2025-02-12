سعر Titan Hunters (TITA)
سعر Titan Hunters (TITA) المباشر لليوم هو USD 0.00240525. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Titan Hunters الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.56
- تغيير سعر Titan Hunters خلال اليوم هو +0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Titan Hunters مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Titan Hunters مقابل USD هو $ -0.0004005510 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Titan Hunters مقابل USD هو $ -0.0007792593 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Titan Hunters مقابل USD هو $ -0.001481742627642487 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.75%
|30 يوم
|$ -0.0004005510
|-16.65%
|60 يوم
|$ -0.0007792593
|-32.39%
|90 يوم
|$ -0.001481742627642487
|-38.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Titan Hunters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
+0.75%
+4.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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