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سعر TITAN AI (TIAI) المباشر لليوم هو USD 0.00129708 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر TIAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TITAN AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TITAN AI خلال اليوم هو -7.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر TITAN AI (TIAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TITAN AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TITAN AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TITAN AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TITAN AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TITAN AI (TIAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TITAN AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00124686$ 0.00124686 $ 0.00124686 24 ساعة مرتفع $ 0.00190907$ 0.00190907 $ 0.00190907 عالية طوال الوقت $ 0.00190907$ 0.00190907 $ 0.00190907 تغير السعر (1 ساعة) -2.57% تغير السعر (1يوم) -7.11% تغير السعر (7 أيام) +154.17%

معلومات سوق TITAN AI (TIAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: