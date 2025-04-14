سعر TITAN AI (TIAI)
سعر TITAN AI (TIAI) المباشر لليوم هو USD 0.00129708. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر TIAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TITAN AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TITAN AI خلال اليوم هو -7.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر TITAN AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TITAN AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TITAN AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TITAN AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TITAN AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.57%
-7.11%
+154.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments.
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