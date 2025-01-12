احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TIRED مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TIRED.

سعر tired of it all (TIRED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.11K . يتم تحديث سعر TIRED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق tired of it all الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 334.67 - تغيير سعر tired of it all خلال اليوم هو -0.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر tired of it all (TIRED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر tired of it all مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر tired of it all مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر tired of it all مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر tired of it all مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.77% 30 يوم $ 0 -21.33% 60 يوم $ 0 -76.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر tired of it all (TIRED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر tired of it all: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -0.77% تغير السعر (7 أيام) -17.59%

معلومات سوق tired of it all (TIRED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: