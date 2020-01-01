توكنوميكس Tired Dad (TIRED) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tired Dad (TIRED)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tired Dad (TIRED) This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail. الموقع الرسمي: https://tireddadcoin.com/ اشتر TIRED الآن!

توكنوميكس Tired Dad (TIRED) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tired Dad (TIRED)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 82.83K $ 82.83K $ 82.83K إجمالي العرض: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M العرض المتداول: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 82.83K $ 82.83K $ 82.83K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00565141 $ 0.00565141 $ 0.00565141 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Tired Dad (TIRED)

توكنوميكس Tired Dad (TIRED): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tired Dad (TIRED) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TIRED التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TIRED التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TIRED، استكشف السعر المباشر لتوكن TIRED!

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