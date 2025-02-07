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سعر Tired Dad (TIRED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 704.49K . يتم تحديث سعر TIRED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tired Dad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.11K - تغيير سعر Tired Dad خلال اليوم هو -12.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر Tired Dad (TIRED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tired Dad مقابل USD هو $ -0.000104959801333659 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tired Dad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tired Dad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tired Dad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000104959801333659 -12.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tired Dad (TIRED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tired Dad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.39% تغير السعر (1يوم) -12.91% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Tired Dad (TIRED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: