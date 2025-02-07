سعر Tired Dad (TIRED)
سعر Tired Dad (TIRED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 704.49K. يتم تحديث سعر TIRED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tired Dad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.11K
- تغيير سعر Tired Dad خلال اليوم هو -12.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر Tired Dad مقابل USD هو $ -0.000104959801333659 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tired Dad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tired Dad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tired Dad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000104959801333659
|-12.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tired Dad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.39%
-12.91%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail.
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