سعر TipsyCoin ($TIPSY)
سعر TipsyCoin ($TIPSY) المباشر لليوم هو USD 0.00000461. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $TIPSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TipsyCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.92
- تغيير سعر TipsyCoin خلال اليوم هو -4.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TipsyCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TipsyCoin مقابل USD هو $ -0.0000002870 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TipsyCoin مقابل USD هو $ -0.0000005696 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TipsyCoin مقابل USD هو $ -0.0000002760907986592 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.96%
|30 يوم
|$ -0.0000002870
|-6.22%
|60 يوم
|$ -0.0000005696
|-12.35%
|90 يوم
|$ -0.0000002760907986592
|-5.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TipsyCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.90%
-4.96%
+16.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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