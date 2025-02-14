سعر Tiny Colony (TINY)
سعر Tiny Colony (TINY) المباشر لليوم هو USD 0.00219923. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TINY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tiny Colony الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.67
- تغيير سعر Tiny Colony خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tiny Colony مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tiny Colony مقابل USD هو $ -0.0000814003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tiny Colony مقابل USD هو $ -0.0000961063 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tiny Colony مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000814003
|-3.70%
|60 يوم
|$ -0.0000961063
|-4.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tiny Colony: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tiny Colony is the first ever Construction and Management Simulation Blockchain Game. In the Tiny Colony Metaverse players can build and grow advanced Ant Colonies, defend their bases against dark forces that roam the underground, challenge other colonies to battles, form alliances and trade with one another to participate in large scale community events. Players will be able to attend community-wide events such as Community Quests, Battle Arenas, Gladiator Fights, Tiny Wars, Tiny Slots, and much more. Tiny Colony is an all encompassing Metaverse with limitless opportunity for expansion.
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