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سعر Tiny Colony (TINY) المباشر لليوم هو USD 0.00219923 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TINY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tiny Colony الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.67 - تغيير سعر Tiny Colony خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tiny Colony (TINY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tiny Colony مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tiny Colony مقابل USD هو $ -0.0000814003 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tiny Colony مقابل USD هو $ -0.0000961063 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tiny Colony مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000814003 -3.70% 60 يوم $ -0.0000961063 -4.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tiny Colony (TINY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tiny Colony: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.22%

معلومات سوق Tiny Colony (TINY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: