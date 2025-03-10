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سعر Timeless (LIT) المباشر لليوم هو USD 0.01721827 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.60M . يتم تحديث سعر LIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Timeless الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.21K - تغيير سعر Timeless خلال اليوم هو -8.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 441.52M

أداء سعر Timeless (LIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Timeless مقابل USD هو $ -0.00151296481548367 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Timeless مقابل USD هو $ -0.0030583883 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Timeless مقابل USD هو $ -0.0079981825 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Timeless مقابل USD هو $ -0.02675196949590095 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00151296481548367 -8.07% 30 يوم $ -0.0030583883 -17.76% 60 يوم $ -0.0079981825 -46.45% 90 يوم $ -0.02675196949590095 -60.84%

تحليل سعر Timeless (LIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Timeless: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01660486$ 0.01660486 $ 0.01660486 24 ساعة مرتفع $ 0.01881315$ 0.01881315 $ 0.01881315 عالية طوال الوقت $ 0.16234$ 0.16234 $ 0.16234 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -8.07% تغير السعر (7 أيام) +36.25%

معلومات سوق Timeless (LIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: