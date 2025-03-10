سعر Timeless (LIT)
سعر Timeless (LIT) المباشر لليوم هو USD 0.01721827. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.60M. يتم تحديث سعر LIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Timeless الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.21K
- تغيير سعر Timeless خلال اليوم هو -8.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 441.52M
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خلال اليوم، كان سعر Timeless مقابل USD هو $ -0.00151296481548367 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Timeless مقابل USD هو $ -0.0030583883 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Timeless مقابل USD هو $ -0.0079981825 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Timeless مقابل USD هو $ -0.02675196949590095 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00151296481548367
|-8.07%
|30 يوم
|$ -0.0030583883
|-17.76%
|60 يوم
|$ -0.0079981825
|-46.45%
|90 يوم
|$ -0.02675196949590095
|-60.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Timeless: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-8.07%
+36.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LIT, or Liquidity Incentive Token, is the core component of Timeless' liquidity engine, Bunni. Bunni is a liquidity engine that was built on top of Uniswap v3. It was initially released in October 2022 as a public utility that represents Uniswap v3 liquidity positions as fungible ERC-20 tokens instead of NFTs. This allows for more complex incentivization schemes to be created for Uniswap v3 liquidity. Timeless hopes that by launching LIT, other projects will be able to incentivize their token liquidity at a much higher level of efficiency. Additionally, Timeless will use LIT and Bunni to bootstrap liquidity in its own yield token markets. Since its initial release, Timeless has continued to improve and develop Bunni, turning it into a full-fledged liquidity engine, with improvements to its tokenomics inspired by protocols such as Curve and Balancer. These improvements aim to: - Encourage the longevity of the protocol by disincentivizing farming-and-dumping and aligning the interests of liquidity providers and LIT holders - Provide the protocol with a large treasury to fund growth and reduce LIT price volatility - Maintain a high level of liquidity for LIT You can read more about the LIT tokenomics on our blog.
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