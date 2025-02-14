احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $TIME مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $TIME.

سعر TIMECOIN ($TIME) المباشر لليوم هو USD 0.00005049 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $TIME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TIMECOIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.65 - تغيير سعر TIMECOIN خلال اليوم هو -1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TIMECOIN ($TIME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TIMECOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TIMECOIN مقابل USD هو $ +0.0000038012 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TIMECOIN مقابل USD هو $ -0.0000367341 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TIMECOIN مقابل USD هو $ -0.00003096817233780926 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.09% 30 يوم $ +0.0000038012 +7.53% 60 يوم $ -0.0000367341 -72.75% 90 يوم $ -0.00003096817233780926 -38.01%

تحليل سعر TIMECOIN ($TIME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TIMECOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000493$ 0.0000493 $ 0.0000493 24 ساعة مرتفع $ 0.00005133$ 0.00005133 $ 0.00005133 عالية طوال الوقت $ 0.00326405$ 0.00326405 $ 0.00326405 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -1.09% تغير السعر (7 أيام) +3.31%

معلومات سوق TIMECOIN ($TIME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: