سعر Timechain Swap (TCS)
سعر Timechain Swap (TCS) المباشر لليوم هو USD 0.00663977. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Timechain Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10
- تغيير سعر Timechain Swap خلال اليوم هو +0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Timechain Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Timechain Swap مقابل USD هو $ -0.0015479176 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Timechain Swap مقابل USD هو $ -0.0040821843 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Timechain Swap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.62%
|30 يوم
|$ -0.0015479176
|-23.31%
|60 يوم
|$ -0.0040821843
|-61.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Timechain Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.62%
+28.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TimechainSwap (TCS) is a multi-chain Decentralized Exchange (DEX) aggregator. It is built as an Automated Market Maker (AMM) on Fantom (FTM) network and expanding to Binance Smart Chain and the Ethereum Network next. FTM and BSC are chosen as priority for their low fees and fast transaction speed to extract the best price through the available (DEX) liquidity pools.
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