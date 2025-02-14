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سعر Timechain Swap (TCS) المباشر لليوم هو USD 0.00663977 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Timechain Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10 - تغيير سعر Timechain Swap خلال اليوم هو +0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Timechain Swap (TCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Timechain Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Timechain Swap مقابل USD هو $ -0.0015479176 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Timechain Swap مقابل USD هو $ -0.0040821843 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Timechain Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.62% 30 يوم $ -0.0015479176 -23.31% 60 يوم $ -0.0040821843 -61.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Timechain Swap (TCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Timechain Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00647211$ 0.00647211 $ 0.00647211 24 ساعة مرتفع $ 0.00681983$ 0.00681983 $ 0.00681983 عالية طوال الوقت $ 4.37$ 4.37 $ 4.37 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.62% تغير السعر (7 أيام) +28.30%

معلومات سوق Timechain Swap (TCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: