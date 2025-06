ما هو Time Capital Markets ( TCM )

Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).

المصدر Time Capital Markets (TCM) الموقع الرسمي

توكنوميكس Time Capital Markets (TCM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Time Capital Markets (TCM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TCM والتوكن الشاملة الآن!