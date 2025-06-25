سعر Time Capital Markets (TCM)
سعر Time Capital Markets (TCM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 269.34K. يتم تحديث سعر TCM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Time Capital Markets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Time Capital Markets خلال اليوم هو +26.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 955.83M
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خلال اليوم، كان سعر Time Capital Markets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Time Capital Markets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Time Capital Markets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Time Capital Markets مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+26.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Time Capital Markets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
+26.49%
+0.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).
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