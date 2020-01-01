توكنوميكس Tilt Coin (TILT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tilt Coin (TILT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tilt Coin (TILT) Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers. الموقع الرسمي: https://tilt.wtf اشتر TILT الآن!

توكنوميكس Tilt Coin (TILT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tilt Coin (TILT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 139.46K $ 139.46K $ 139.46K إجمالي العرض: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M العرض المتداول: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 139.46K $ 139.46K $ 139.46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00134646 $ 0.00134646 $ 0.00134646 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00013965 $ 0.00013965 $ 0.00013965 معرفة المزيد عن سعر Tilt Coin (TILT)

توكنوميكس Tilt Coin (TILT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tilt Coin (TILT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TILT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TILT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TILT، استكشف السعر المباشر لتوكن TILT!

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