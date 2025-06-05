سعر Tilt Coin (TILT)
سعر Tilt Coin (TILT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 562.27K. يتم تحديث سعر TILT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tilt Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tilt Coin خلال اليوم هو -8.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.72M
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خلال اليوم، كان سعر Tilt Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tilt Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tilt Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tilt Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.67%
|30 يوم
|$ 0
|+172.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tilt Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.12%
-8.67%
-27.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers.
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