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سعر Tilly The Killer Whale (TILLY) المباشر لليوم هو USD 0.00001157 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TILLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tilly The Killer Whale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.30 - تغيير سعر Tilly The Killer Whale خلال اليوم هو -0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tilly The Killer Whale (TILLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tilly The Killer Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tilly The Killer Whale مقابل USD هو $ -0.0000006447 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tilly The Killer Whale مقابل USD هو $ -0.0000031259 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tilly The Killer Whale مقابل USD هو $ -0.000009000406683535224 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.61% 30 يوم $ -0.0000006447 -5.57% 60 يوم $ -0.0000031259 -27.01% 90 يوم $ -0.000009000406683535224 -43.75%

تحليل سعر Tilly The Killer Whale (TILLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tilly The Killer Whale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001134$ 0.00001134 $ 0.00001134 24 ساعة مرتفع $ 0.00001179$ 0.00001179 $ 0.00001179 عالية طوال الوقت $ 0.00190031$ 0.00190031 $ 0.00190031 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) -0.61% تغير السعر (7 أيام) -9.54%

معلومات سوق Tilly The Killer Whale (TILLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: